Мальдера став новим головним тренером збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера став новим головним тренером національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Контракт розрахований на два роки з опцією пролонгації, фінансові умови угоди не розголошуються. Напередодні блогер Ігор Бурбас заявляв, що зарплата наставника буде меншою за 500 тисяч євро.

Андреа Мальдера став першим в історії збірної України іноземним тренером.

Раніше повідомлялося, що до тренерського штабу італійського фахівця в національній команді приєднаються Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Зазначимо, що 54-річний Мальдера раніше не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. Зокрема, був помічником Андрія Шевченка у збірній України з 2016 до 2021 року, з якою виходив до чвертьфіналу Євро-2020.

Також з 2022 до 2026 року працював у тренерському штабі колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, 31 травня національна команда зіграє товариський матч проти збірної Польщі, а 7 червня зустрінеться з командою Данії.