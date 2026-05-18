Збірна України визначилася із заявкою на товариські матчі проти Польщі та Данії

Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії.

Про це повідомляє УАФ.

Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера включив у список двох дебютантів – Олександра Романчука, який успішно виступає за румунську Університатю Крайову, та Геннадія Синчука з Монреаля із Канади.

Також вперше за тривалий час до національної команди повертається Андрій Ярмоленко. Востаннє лідер київського Динамо грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

Заявка збірної України з футболу

Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет.

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Геннадій Синчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.

Нагадаємо, що товариські ігри проти Польщі та Данії заплановані на 31 травня (18:30 за київським часом) та 7 червня (19:30).