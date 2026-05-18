Збірна України визначилася із заявкою на товариські матчі проти Польщі та Данії
Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії.
Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера включив у список двох дебютантів – Олександра Романчука, який успішно виступає за румунську Університатю Крайову, та Геннадія Синчука з Монреаля із Канади.
Також вперше за тривалий час до національної команди повертається Андрій Ярмоленко. Востаннє лідер київського Динамо грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).
Заявка збірної України з футболу
- Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет.
- Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.
- Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Геннадій Синчук, Руслан Маліновський.
- Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.
Нагадаємо, що товариські ігри проти Польщі та Данії заплановані на 31 травня (18:30 за київським часом) та 7 червня (19:30).