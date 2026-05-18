Шевченко розкрив завдання, яке стоїть перед новим тренерським штабом збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, що перед новим тренерським штабом на чолі з Андреа Мальдерою стоїть амбітне завдання.

Мова йшла про вихід національної команди на чемпіонат Європи через Лігу націй.

"Завдання, як завжди, найбільш амбітне – ми хочемо потрапити на чемпіонат Європи. Контракт буде підписаний з Андреа на два роки з опцією продовження цього контракту. Це вже федерація вирішуватиме – продовжувати чи ні. Через Лігу націй потрапити на чемпіонат Європи. І це стосується не лише штабу й головного тренера. Таке ж завдання ми ставимо перед гравцями. Я думаю, що гравці повинні мати більше відповідальності за це, і ми будемо з ними про це говорити", – заявив Шевченко.

Також визначився тренерський штаб, який допомагатиме Мальдері, який став першим іноземним тренером на чолі "синьо-жовтих", у національній команді.

Дебютний поєдинок у статусі головного тренера Мальдера проведе 31 травня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі. А вже 7 червня Україна зіграє проти Данії. Відома заявка української збірної на ці дві гри.

Раніше повідомлялося, що після призначення у збірну італійський спеціаліст переїде жити в Україну.