Мальдера: Я багато слідкую за матчами українців

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Геннадія Синчука та Олександра Романчука до національної команди.

Слова італійського фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Я багато слідкую за всіма матчами українців по телебаченню. Бачив багато матчів Синчука у молодіжній збірній і в його клубі. Ми спілкувалися з ним по телефону. Знаю, які класні в нього ігрові якості. Ми з ним поспілкувалися – я його викликав. Теж саме стосується Романчука. Дуже хороший клубний сезон, тому він теж викликаний.

Хотів би викликати більше гравців, але чим більше футболістів викликаєш – тим менше ігрового часу вони отримують. Тому будуть нові гравці, нові варіанти, які зі своїми помічниками будемо випробовувати", – заявив Мальдера.