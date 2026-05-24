Ярмолюк пропустить перші матчі збірної України під керівництвом Мальдери через травму – ТаТоТаке

Півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк пропустить перші матчі збірної України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що 22-річний гравець отримав ушкодження, яке на думку лікарів англійського клубу, потребує медикаментозного терапевтичного догляду протягом кількох тижнів.

Також повідомляється, що замість нього виклик до збірної отримав півзахисник київського Динамо Володимир Бражко. Напередодні УАФ оголосила заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії, які заплановані на 31 травня (18:30 за київським часом) та 7 червня (19:30).

Ярмолюк вже має 9 матчів за національну команду. В поточному сезоні на рахунку Єгора 42 поєдинки за Брентфорд, у яких він забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у неділю, 24 травня, Брентфорд зіграє проти Ліверпуля в останньому турі АПЛ.

