Мальдера оголосив свій тренерський штаб у збірній України

У понеділок, 18 травня, було представлено Андреа Мальдеру наставником збірної України, після чого фахівець оголосив і свій тренерський штаб.

Допомагати італійському спеціалісту буде його земляк Паскуале Каталано. Також у нього ввійшли Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Зазначимо, що Андреа Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко. Після того він був помічником Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Італієць став першим іноземним наставником "синьо-жовтих". Він змінив на цій посаді Сергія Реброва.

Також було оголошено заявку збірної України на наступні матчі. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.

Дебютний поєдинок у статусі головного тренера Андреа Мальдера проведе 31 травня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі.