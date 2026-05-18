Мальдера оголосив свій тренерський штаб у збірній України
У понеділок, 18 травня, було представлено Андреа Мальдеру наставником збірної України, після чого фахівець оголосив і свій тренерський штаб.
Про це він розповів на пресконференції.
Допомагати італійському спеціалісту буде його земляк Паскуале Каталано. Також у нього ввійшли Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.
Зазначимо, що Андреа Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко. Після того він був помічником Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.
Італієць став першим іноземним наставником "синьо-жовтих". Він змінив на цій посаді Сергія Реброва.
Також було оголошено заявку збірної України на наступні матчі. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.
Дебютний поєдинок у статусі головного тренера Андреа Мальдера проведе 31 травня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі.