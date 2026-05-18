Ліон визначився з майбутнім Яремчука

Український нападник Роман Яремчук залишить Ліон після завершення сезону.

Про це заявив технічний директор французького клубу Матьє Луї-Жан.

Французький клуб вже вирішив кадрові питання перед відкриттям літнього трансферного вікна. Команду окрім українського нападника покине бразилець Ендрік, який повернеться у Реал.

"Одним із пріоритетів стане посилення атакувальної лінії, оскільки Роман Яремчук та Ендрік, які виступали на правах оренди, залишать команду", – розповів Луї-Жан.

Яремчук перейшов у Ліон на правах оренди із Олімпіакоса взимку поточного року. Нападник провів за французький клуб 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і зробив 1 асист.

Напередодні Ліон зазнав поразки у матчі з Лансом в останньому турі чемпіонату Франції, через яку його команда фінішувала на четвертому місці.