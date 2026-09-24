Мені хотілося б, щоб його виграв іспанець: Родрі обрав своїх претендентів на Золотий м'яч-2026

Опорний півзахисник Барселони Родрі заявив, що Ламін Ямал та Кіліан Мбаппе цілком заслужено перебувають серед фаворитів на Золотий м'яч у 2026 році.

Його слова наводить COPE.

Водночас володар ЗМ-2024 сподівається, що цьогоріч найпрестижнішу індивідуальну нагороду здобуде хтось із шести номінантів із Іспанії (Ферран Торрес, Ламін Ямал, Родрі, Пау Кубарсі, Фабіан Руїс і Марк Кукурелья).

Також він відреагував на відсутність Педрі та Рафіньї у списку номінантів на Золотий м'яч-2026.

"Мені здається чудовим, що Ламін і Мбаппе вважаються найкращими у світі. Для мене вони входять до числа фаворитів, але Золотий м'яч вручається найкращому гравцю кожного сезону. Цього року все дуже відкрито. Я людина скромніша, і мені хотілося б, щоб його виграв іспанець, будь-хто з шести. Педрі та Рафінья без жодних сумнівів повинні бути номіновані на Золотий м'яч. Педрі – один із найкращих гравців світу, а Рафінья – гравець, який найбільше мене здивував", – сказав Родрі.

Вручення ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів на нагороду також називають Гаррі Кейна та Ліонеля Мессі.

До прикладу, півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер пояснив, чому переможцем має стати Лео. А от легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей зробив ставку на перемогу Кейна.

Торік тріумфував у голосуванні нападник ПСЖ Усман Дембеле, а от Ямал став другим. Ламін вже зізнався, скільки ЗМ хоче виграти за кар'єру.