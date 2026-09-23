Ямал зізнався, скільки Золотих м'ячів хоче виграти

Правий вінгер Барселони Ламін Ямал розповів, що його мотивує у футбольній кар'єрі напередодні вручення Золотого м'яча-2026.

Його цитує L'Equipe.

Зірковий 19-річний атакувальний футболіст зізнався, що якщо він цього року виграє нагороду, то хоче покласти до свого домашнього музею ще 5 таких найпрестижніших індивідуальних відзнак.

"Якщо не отримаю Золотий м'яч цього року – маю отримати наступного. Якщо отримаю – захочу виграти ще 5. Не можна зупинятися: можна перемагати знову і знову. У майбутньому, сидячи вдома зі своїми дітьми, я хочу сказати їм: "Тепер ваша черга, а я вже багато чого досяг". Такий у мене настрій: перемагати, перемагати і ще раз перемагати – завжди. А якщо не виграю – що ж, побачимося наступного разу", – сказав Ямал.

Ламін додав, що завжди можна перевершити самого себе. Вінгер "блаугранас" зазначив, що хоче ще декілька разів виграти Ла Лігу (вже робив це тричі), а також тріумфувати у Лізі чемпіонів, яка наразі ще не підкорювалася молодому каталонцю.

Відзначимо, що найбільше Золотих м'ячів в активі Ліонеля Мессі – 8. На три менше у нападника саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що Ямал потрапив до переліку номінантів на ЗМ-2026, вручення якого відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Також серед головних фаворитів на нагороду називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та навіть Ліонеля Мессі.

Раніше технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розкритикував самовпевнену заяву Ямала, який запевняв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.