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Мессі теж здійснив неймовірне: Хаві назвав фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

Денис Іваненко — 24 вересня 2026, 13:35
Мессі теж здійснив неймовірне: Хаві назвав фаворитів на Золотий м'яч-2026
Хаві
Getty Images

Головний тренер збірної Нідерландів Хаві поділився думками щодо боротьби за "Золотий м'яч-2026", назвавши своїх фаворитів.

Його слова передає Sport.es.

Легенда Барселони виділив сильні виступи Ліонеля Мессі. Проте він вважає, що нагорода має дістатися комусь із гравців збірної Іспанії, яка влітку виграла чемпіонат світу.

"Я б віддав "Золотий м'яч" іспанському футболісту. Мессі теж здійснив неймовірне на чемпіонаті світу. У 39 років він провів фантастичний, неймовірний мундіаль. Але Іспанія стала чемпіоном світу, тому, найімовірніше, хтось із іспанців має виграти", – сказав Хаві.

Фахівець окремо висловився про Ламіна Ямала, якого вважають одним із фаворитів. Він заявив, що 19-річний вінгер заслужив на "Золотий м'яч" за підсумками минулого сезону.

"Ламін – особливий, він не такий, як інші. Йому 19, і він, безперечно, колись виграє "Золотий м'яч". Думаю, що зараз саме той рік, коли він міг би отримати цю нагороду".

Зазначимо, що напередодні Жоау Фелікс назвав свого фаворита на "Золотий м'яч". Форвард збірної Португалії віддав би нагороду зірці Барселони.

Раніше було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

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