Він і є футбол: форвард збірної Португалії назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Нападник Аль-Насра Жоау Фелікс назвав футболіста, який має отримати "Золотий м'яч-2026".

Його слова передає As.

Португалець виділив зірку Барселони Ламіна Ямала. Він пояснив, чому саме іспанський вінгер заслуговує на визнання:

"Я завжди вважав, що "Золотий м'яч" має діставатися тому, про кого ти дивишся та кажеш: "Він – зірка та заслуговує увійти в історію футболу". І якщо є гравець, який змушує тебе вмикати телевізор і не відриватися від екрана, коли ти дивишся, як він грає, то це Ламін.

Це правда, що Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн провели чудові сезони, але Ламін – це і є футбол. До того ж він виграв чемпіонат світу, а в рік мундіалю перемога на ньому завжди дуже важлива, якщо хочеш бути ближче до "Золотого м'яча".