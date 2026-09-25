Великим футбольним націям справді складно зрозуміти: Кварацхелія – про номінацію на "Золотий м'яч-2026"

Зірка французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія відреагував на потрапляння до числа претендентів на "Золотий м'яч-2026".

Його слова передає BBC.

Вінгер дуже щасливий опинитись серед 30 футболістів, які номіновані на нагороду. Грузин також поділився думками про значення потенційної перемоги для своєї нації.

"Бути претендентом – це вже задоволення, я радий бути серед цих гравців у боротьбі за нагороду. Я вже відчуваю, що зробив щось особливе минулого року, я дуже щасливий. Подивимося, що буде далі. Я радий, що представляю Грузію – маленьку країну. Маленькі діти знають, що навіть якщо вони з невеликої країни, то можуть досягти таких речей. Я думаю, великим футбольним націям справді складно зрозуміти, що означало б виграти "Золотий м'яч" для маленької країни, як-от Грузія. Це щось дуже далеке, це здається майже неможливим. Звичайно, я був би найщасливішим хлопцем у світі, тому що хочу зробити свою сім'ю та свою країну гордими", – сказав Кварацхелія.

Зазначимо, що в минулій кампанії Хвіча здобув п'ять трофеїв із ПСЖ. Він був також визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі чемпіонів.

Раніше Усман Дембеле назвав фаворита у боротьбі за "Золотий м'яч". Француз заявив, що саме грузинський вінгер заслужив на цю нагороду.