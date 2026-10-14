Шахтар назвав склад на матч з АЕКом у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар та грецький АЕК оголосили стартові склади на матч 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко (к), Бондар, Тобіас, Очеретько, Марлон, Педріньйо, Невертон, Аліссон, Еліас

АЕК: Бріньйолі, Рота, Мукуді, Релваш, Піліос, Маєр, Марін, Віталіш, Койта, Зіні, Йович

Умовно домашній українського колективу відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на "Чемпіоні".

Зазначимо, що в першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Раніше своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.