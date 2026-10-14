Це не лише про футбол: Туран назвав ціль Шахтаря в Лізі чемпіонів
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран перед матчем другого туру Ліги чемпіонів-2026/27 проти АЕКа розповів про амбіції клубу в турнірі.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"Для нас потрапляння в топ-24 і вихід у плейоф було б мрією. Якщо замислитися, перевага домашнього поля має велике значення, а наразі ми її не маємо. Коли ми граємо перед 45 тисячами вболівальників, це, звісно, допомагає.
Але для нас це мрія, і ми стараємося заради наших уболівальників в Україні. Це не лише про футбол, і ми намагатимемося віддати їм якомога більше", – сказав Туран.
Зазначимо, що поєдинок Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).
Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич поділився очікуваннями від цього протистояння. Досвідчений тренер вважає, що донеччани мають перемагати.