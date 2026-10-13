Грецький іспит амбіцій: прев'ю матчу 2 туру Ліги чемпіонів Шахтар – АЕК

Клубний футбол повертається після міжнародної паузи не тільки внутрішніми чемпіонатами, а і єврокубками – вже у середу, 14 жовтня, донецький Шахтар зіграє матч другого туру основного етапу Ліоги чемпіонів проти грецького АЕКа. Нагадаємо, в першому турі українці зіграли внічию із нідерландським ПСВ – 1:1.

Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю майбутнього поєдинку.

Шахтар після комфортної перемоги в УПЛ

Підопічні Турана вийшли з міжнародної паузи переможно – у межах восьмого туру "гірники" здолали Верес 0:3. Поєдинок хоч і завершився переконливою перемогою за рахунком, але перший тайм вкотре продемонстрував усі проблеми донеччан в обороні – подачі з кута поля викликають хаос в карному майданчику чинного чемпіона – Ціпот влучив у поперечку. Після цього Матвієнко та Енріке в абсолютно банальній ситуації примудрились подарувати м'яч супернику, але Гонсалвеш з передачі Шарая влучив у Різника.

Атакувальний потенціал Шахтаря теж викликає певні сумніви, адже все зав'язано на індивідуальних діях легіонерів – сольних проходів від бразильців вболівальники бачили дуже часто, а перемогу зрештою принесли дальні удари Матвієнка та Педру Енріке.

⚽️⚽️⚽️ Три голи і три очки у Рівному! 👏 📹 Видовищні удари Матвієнка та Педро Енріке, гол Педріньйо та огляд переможного матчу української Премʼєр-ліги «Верес» 🆚 «Шахтар» ⚒️ #Shakhtar #ВересШахтар https://t.co/1KylLN8G6I — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 9, 2026

На щастя для Арди Турана, в Лондон команда вирушила у майже повному складі – травмований наразі лише Егіналду, який продовжує відновлюватись від травми плеча.

Від фахівця в матчі проти АЕКа вболівальники очікуються, перш за все, злагодження командних дій при обороні, адже від початку сезону Шахтар має проблеми при стандартах на власні ворота та труднощі зі створенням моментів за рахунок комбінаційного футбол – подивимось, чи вдасться це турецькому наставнику.

АЕК приїхав до Лондона з втратою

Афінський колектив мав на один день відпочинку менше, аніж Шахтар – 10 жовтня підопічні Марко Ніколіча повернулись після міжнародної паузи перемогою над ОФІ з аналогічним рахунком 3:0.

Цього сезону "жовто-чорні" на полі намагаються поєднувати атакувальний футбол із застосування високого пресингу в поєднані з прагматичністю, коли суперник переважає технічно. Саме за рахунок цього АЕК наразі є одним з лідерів грецької Суперліги – друге місце після шести турів і 14 очок з відставання від лідера в один заліковий бал.

На "Стемфорд Брідж" колектив прилетів із втратами – основний воротар Томас Стракоша не встиг відновитись після ушкодження, а участь найкращого бомбардира команди (8 м'ячів у всіх турнірах) Барнабаса Варги під питанням – гру проти ОФІ форвард пропустив.

Цікаво, що попри швидкі фланги АЕК не забив жодного м'яча в межах чемпіонату Греції після контратак, але цікаво інше – близько 30% м'ячів в усіх турнірах було забито зі стандартів, з яких лише два з пенальті. Тобто це та проблема, яка і раніше відгукувалась Шахтарю і на що треба ще більше звернути увагу при підготовці до матчу з афінянами.

Слова перед матчем

Головний тренер Шахтаря Арда Туран залишився задоволений грою підопічних із Вересом та виконанням його тактичних вимог.

"Якщо говорити загалом про перебіг протистояння, про всі тактичні вимоги, які я очікував у ході цього матчу, то їм усе вдалося виконати на 100 відсотків", – розповів тренер.

ФК Шахтар

Захисник донеччан Микола Матвієнко у своєму післяматчовому коментарі не оминув українського вінгера Олександра Зубкова, який виступає у складі АЕКа.

"Готуємося до Олександра Зубкова додатково на АЕК і чекаємо його в гості. Звичайно, налаштовуємося дуже серйозно. Усі його фінти знаю. Дуже сподіваюся, що він вийде на позиції девʼятки проти мене", – заявив центрбек.

Хто розсудить матч?

Головним суддею зустрічі буде англієць Кріс Кавана. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Ден Кук та Ієн Хассін, а четвертим арбітром призначено Сема Барротта.

Кріс Кавана PA Wire

За систему ВАР відповідатиме англієць Стюарт Аттвелл. Його асистентом буде шотландець Ендрю Даллас.

Історія зустрічей

Донецький Шахтар та АЕК лише одного разу в історії грали між собою і було це у 2023 році в межах товариського матчу – тоді перемогли футболісти з Греції.

13.07.2023. ТМ. АЕК – Шахтар 5:0

Загалом "гірники" стануть для афінян третім українським суперником – раніше "орли" грали із Зорею та Динамо в Лізі Європи.

Ліга Європи-2017/18. 1/16 фіналу

АЕК – Динамо Київ 1:1

Динамо Київ – АЕК 0:0

Ліга Європи-2020/21. Група G

Зоря – АЕК 1:4

АЕК – Зоря 0:3

Де дивитись Шахтар – АЕК в Лізі чемпіонів

Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Прогноз автора: мінімальна перемога Шахтаря.