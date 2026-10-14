Педріньйо – про АЕК: Намагатимемось нівелювати їхні переваги

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги чемпіонів з АЕКом.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Знаємо про їхні якості – персональні й командні. І знаємо, що вони не лише під час стандартів добре грають, а загалом. Намагатимемося нівелювати їхні переваги.

Хочу вас запевнити, що ми добре проаналізували й пропрацювали тактичні рішення, тепер справа за нами, щоб відтворити це на полі. І, як я сказав, ми докладемо максимум зусиль, аби порадувати своїх уболівальників. Знаємо про всі сильні сторони суперника й гратимемо якомога точніше", – розповів Педріньйо.

Також вінгер висловився про те, що на матчі буде присутнім головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті.

"Звісно, жодних сумнівів, він є великою фігурою у футболі. Вважаю, усі бразильські гравці мріють бути в національній збірній під його керівництвом. Присутність на матчі такої персони для нас є дуже важливою, це буде потужною мотивацією для всіх бразильських футболістів Шахтаря.

Як ви знаєте, ми завжди атакуємо – це наша філософія. Ми завжди попереду, і я запевняю вас: віддамо максимум сил завтра та хочемо залишити поле з трьома очками", – резюмував хавбек.

Зазначимо, що поєдинок Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Раніше своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.