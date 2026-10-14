Ми хочемо показати якісну гру та здобути три очки: тренер АЕКа – про матч із Шахтарем

Головний тренер афінського АЕКа Марко Ніколич назвав мету команди на поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

"Матч буде дуже складним. Ми хочемо показати якісну гру та здобути три очки. Наша мета – перемога. Ми намагатимемося діяти агресивно, демонструвати хороший футбол і перемогти. Шахтар – дуже сильна команда. У них багато талановитих бразильців, вони майстерно грають як із м'ячем, так і без нього.

Вони показують видовищний футбол, тому нам потрібно уникати помилок і бути готовими до гри. Нас підтримуватимуть 10 000 наших уболівальників. Ми хочемо, щоб гравці отримували задоволення від матчу. Ми вже доводили, що здатні досягати успіху, і спробуємо продемонструвати це знову", – сказав фахівець.