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Шахтар програв АЕКу у 2-му турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА

Софія Кулай — 14 жовтня 2026, 15:54
Шахтар програв АЕКу у 2-му турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар U-19
Фото донецького клубу

Донецький Шахтар U-19 поступився грецькому АЕКу в 2-му турі основного раунду Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27.

Протистояння закінчилося з рахунком 1:2.

На 19-й хвилині гості повели у рахунку завдяки голу Філіппіадіса. Саме за 0:1 на користь греків команди пішли на перерву. Після відпочинку футболісти АЕКа швидко подвоїли свою перевагу на табло – 0:2.

Після другого пропущеного голу 14 хвилин знадобилося "гірникам", аби скоротити відставання до мінімуму. Результативним ударом із передачі Тютюнова відзначився Твердохліб – 1:2. 

Юнацька ліга УЄФА-2026/27
Основний етап, 2-й тур
14 жовтня

Шахтар U-19 – АЕК U-19 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Філіппіадіс, 0:2 – 52 Аргіріу, 1:2 – 66 Твердохліб

Нагадаємо, що у стартовому турі донеччани мінімально програли нідерландському ПСВ (0:1).

У наступному турі юнаки донецького колективу проведуть виїзний матч проти міланського Інтера – 21 жовтня о 17:00 (за київським часом).

Додамо, що 14 жовтня свій поєдинок у Лізі чемпіонів проведе перша команда Шахтаря. Підопічні Арди Турана зіграють проти АЕКа. Початок – о 22:00.

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