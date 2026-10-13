Шахтар – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 14 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому донецький Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме АЕК.

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Крісом Каваною. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – АЕК безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

В цьому протистоянні букмекери вважають шанси обох команд практично рівними.