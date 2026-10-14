Схиляюся до того, що АЕК свій гол таки заб'є: Федорчук дав прогноз на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Український тренер Олег Федорчук тривожно почувається перед наступним матчем донецького Шахтаря проти грецького АЕКа у Лізі чемпіонів-2026/27, адже "гірники" не вразили його в останньому турі УПЛ проти рівненського Вереса (перемога 3:0).

Щодо цього матчу наставник висловився у коментарі для Sport.ua.

"Відверто кажучи, щось мені тривожно за Шахтар. Не вразили "гірники" в останньому турі УПЛ у матчі з Вересом, і якби не вилучення гравця рівнян, то їм було б важко перемогти. Відсутність цілісності в діях донеччан можна пояснити тим, що під час вересневої паузи вони не тренувалися в повному складі через велику кількість збірників. Та найгірше те, що за кілька тренувань перед важливим протистоянням із грецькою командою керманичу Арді Турану практично нереально максимально скоригувати рівень підготовки підопічних", – сказав 65-річний спеціаліст.

Федорчук пригадав, що за грецьку команду виступає Олександр Зубков, який може дати поради тренерському штабу щодо гри "гірників", за яких виступав тривалий час.

Водночас наставник виділив у складі АЕКа Луку Йовича. Він прогнозує, що сербський футболіст може попсувати нерви донеччанам.

"Схиляюся до того, що АЕК свій гол таки заб'є, адже оборона донеччан не з тих, що не помиляються. Проте й одна з атак номінальних господарів також завершиться влучним ударом. Нічийний підсумок – 1:1 – не найгірший варіант для Шахтаря. Тим паче, що в Лондоні він не зможе розраховувати на відчутну підтримку дванадцятого гравця", – зазначив Федорчук.

Матч Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що команда Арди Турана стартувала в основному раунді ЛЧ-2026/27 з нічиєю 1:1 проти нідерландського ПСВ. Натомість АЕК мінімально обіграв австрійський ЛАСК (1:0).

Раніше свій прогноз на майбутнє протистояння дав легендарний ексфутболіст "гірників" Андрій Воробей.