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Визначився останній суперник України у відборі на чемпіонат світу-2026

Олексій Погорелов — 24 березня 2025, 00:44
Збірна Франції
Збірна Франції
Getty Images

Збірна Франції доєдналася до України у груповому етапі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Ще у грудні відбулося жеребкування групової стадії кваліфікації, в результаті якої "синьо-жовті" опинилися в квартеті D. Окрім підопічних Сергія Реброва до цієї групи потрапили Ісландія та Азербайджан.

Останній учасник мав визначитися у чвертьфінальному протистоянні Ліги націй-2024/25 між Францією та Хорватією.

В першому поєдинку "картаті" здобули перемогу з рахунком 2:0, а в матчі-відповіді "триколірні" відіграли відставання. Гра дійшла до серії пенальті, де сильнішою виявилася команда Дідьє Дешама.

Тож група D відбору на чемпіонат світу 2026 року виглядає наступним чином:

Група D

  • Україна
  • Франція
  • Ісландія
  • Азербайджан

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026.

Раніше стало відомо, кого українські вболівальники визнали найкращим гравцем поєдинку, в якому Україна розгромно програла Бельгії.

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