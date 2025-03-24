Визначився останній суперник України у відборі на чемпіонат світу-2026

Збірна Франції доєдналася до України у груповому етапі відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Ще у грудні відбулося жеребкування групової стадії кваліфікації, в результаті якої "синьо-жовті" опинилися в квартеті D. Окрім підопічних Сергія Реброва до цієї групи потрапили Ісландія та Азербайджан.

Останній учасник мав визначитися у чвертьфінальному протистоянні Ліги націй-2024/25 між Францією та Хорватією.

В першому поєдинку "картаті" здобули перемогу з рахунком 2:0, а в матчі-відповіді "триколірні" відіграли відставання. Гра дійшла до серії пенальті, де сильнішою виявилася команда Дідьє Дешама.

Тож група D відбору на чемпіонат світу 2026 року виглядає наступним чином:

Група D

Україна

Франція

Ісландія

Азербайджан

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026.

Раніше стало відомо, кого українські вболівальники визнали найкращим гравцем поєдинку, в якому Україна розгромно програла Бельгії.