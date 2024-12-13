Збірна України дізналась суперників у кваліфікації чемпіонату світу-2026

У п'ятницю, 13 грудня, відбулось жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026 у європейській частині.

Збірна Україна з другого кошика потрапила у групу D з чотирма командами. Суперниками "синьо-жовтих" буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд:

12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі.

12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на ЧС-2026. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що посіли найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/2025.

Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.