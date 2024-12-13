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Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Микола Дендак — 13 грудня 2024, 23:14
Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026
Getty Images

Збірна України з футболу дізналась розклад матчів кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Про це повідомляє УЄФА.

Першу гру українці зіграють проти переможця чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія. Гра відбудеться 5 вересня та буде номінально домашньою. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

  • 5 вересня: 21:45 Україна – Франція/Хорватія;
  • 9 вересня: 19:00 Азербайджан – Україна;
  • 10 жовтня: 21:45 Ісландія – Україна;
  • 13 жовтня: 21:45 Україна – Азербайджан;
  • 13 листопада: 21:45 Франція/Хорватія – Україна;
  • 16 листопада: 19:00 Україна – Ісландія.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд:

  • 12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі.
  • 12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на ЧС-2026. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що мають найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/25.

Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Збірна України з футболу Збірна Хорватії з футболу Збірна Ісландії з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу ЧС-2026 збірна Азербайджану з футболу

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