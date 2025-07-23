Визначилися суперники жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Національна жіноча збірна отримала суперників у першому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок.

Про це інформує ФБУ.

Жеребкування відбулось у Мюнхені, Німеччина. Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дні для кожної збірної.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також – три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Чемпіон Європи-2025 збірна Бельгії, а також – Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.

Раніше чоловіча збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027.