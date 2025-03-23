Французьке дежавю: Україна розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді плейоф Ліги націй

На стадіоні "Лумінус Арена" у Генку відбувся матч-відповідь за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй між національними збірними Бельгії та України. Матч завершився поразкою українців із рахунком 0:3.

Після несподіваної перемоги з рахунком 3:1 у Мурсії, керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров виставив склад із трьома центральними захисниками, зробивши акцент на гру в обороні. Водночас в атаці були сподівання на прудконогих Владислава Ваната та Олексія Гуцуляка.

З перших хвилин підопічні Руді Гарсії взяли в облогу ворота Андрія Луніна, однак захист української збірної грав надійно й множив на нуль усі зусилля "червоних дияволів", тож на перерву команди пішли за нулів на табло.

На екваторі другого тайму Ромелу Лукаку змарнував чудову нагоду змусити Луніна капітулювати. Кевін Де Дрюйне зробив ідеальний навіс на височенного форварда, проте той не влучив у площину воріт ударом головою з двох метрів.

І все ж надалі фарт повернувся до підопічних Реброва спиною. Спершу на 70-й хвилині Де Кейпер своїм першим же дотиком до м'яча зняв павутину з воріт Луніна, а ще за декілька хвилин Лукаку вирівняв шальки терезів у протистоянні, змусивши українського голкіпера вдруге діставати шкіряного з сітки.

А за 4 хвилини до кінця основного часу той же Лукаку оформив дубль, принісши Бельгії перемогу за сумою двох матчів.

0:3 – Україна розгромно програла матч-відповідь і не змогла підвищитись у класі в Лізі націй, тож наступний сезон так само проведе в дивізіоні В.

Ліга націй. Плейоф, Матч-відповідь

23 березня. Генк, "Лумінус Арена"

Бельгія – Україна – 3:0

Голи: 1:0 – 70 де Кейпер, 2:0 – 76 Лукаку, 3:0 – 86 Лукаку

Бельгія: Селс, Кастань, Дебаст, Фас, Меньє (де Кейпер, 69), Раскін, де Брейне, Ванакен, Докю, Лукаку, Троссар (Салемакерс, 69)

Україна: Лунін, Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко, Зінченко, Ярмолюк, Калюжний, Миколенко (Михайліченко, 69), Судаков (Циганков, 69), Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69)

Попередження: Раскін (5), Ванакен (90+4) – Забарний (12), Зінченко (29), Гуцуляк (45+2), Ванат (58)

Зазначимо, що за дуже схожим сценарієм збірна України поступилася Франції у плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2014. Вигравши перший матч із різницею у 2 м'ячі, "синьо-жовті" програли виїзний матч-відповідь 0:3, через що не вийшли на Мундіаль.