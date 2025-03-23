Італія з неймовірним камбеком зіграла внічию з Німеччиною у плейоф Ліги націй

У неділю, 23 березня, відбулись матчі-відповіді плейоф Ліги націй у дивізіоні А.

Німеччина у зустрічі з Італією відзначилась трьома голами ще у першому таймі. Проте у другій половині гості змогли скоротити відставання завдяки дублю Мойзе Кіна та голу Джакомо Распадорі з пенальті, у підсумку 3:3.

Ліга націй – плейоф

Дивізіон А, 1 /4 фіналу

23 березня

Іспанія – Нідерланди 2:2 – йде додатковий час

(перший матч 2:2)

Голи: 1:0 – 8 Оярсабаль, 1:1 – 54 Депай, 2:1 – 67 Оярсабаль, 2:2 – 79 Матсен

Німеччина – Італія 3:3 (3:0)

(перший матч 2:1)

Голи: 1:0 – 30 Кімміх (пен), 2:0 – 36 Мусіала, 3:0 – 45 Кляйндінст, 3:1 – 49 Кін, 3:2 – 69 Кін, 3:3 – 89 Распадорі

Португалія – Данія 3:2 – йде додатковий час

(перший матч 0:1)

Голи: 1:0 – 38 Андерсен (автогол), 1:1 – 56 Крістесен, 2:1 – 72 Роналду, 2:2 – 76 Еріксен, 3:2 – 86 Трінкау

Франція – Хорватія 2:0 – йде додатковий час

(перший матч 0:2)

Голи: 1:0 – 52 Олісе, 2:0 – 80 Дембеле