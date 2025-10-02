Ісландія оголосила заявку на матч проти України у відборі чемпіонату світу-2026

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон визначився зі складом, який готуватиметься до матчів проти України та Франції у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє УАФ.

На жовтневий збір у межах підготовки до майбутніх поєдинків у кваліфікації ЧС-2026 Гюннлейгссон викликав 24 футболістів.

Заявка Ісландії на матчі проти України та Франції у відборі ЧС-2026

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланд, Данія), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд, Англія), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).

Захисники: Логі Томассон (Самсунспор, Туреччина), Данієль Гретарссон (Сеннерйюске, Данія), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос, Греція), Віктор Пальссон (Горсенс, Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Б'яркі Б'яркасон (Венеція, Італія), Гіслі Тордарсон (Лех, Польща), Ісак Йоганнессон (Кельн, Німеччина), Андрі Бальдурссон (Касімпаша, Туреччина), Стефан Юрдарсон (Престон, Англія), Крістіан Глінссон (Фіорентина, Італія), Торір Хельгасон (Лечче, Італія), Гакон Гаральдссон (Лілль, Франція), Йон Торстейнссон (Герта, Німеччина), Мікаєль Еллертссон (Дженоа, Італія), Мікаєль Андерсон (Юргорден, Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген, Нідерланди), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегія), Андрі Гудйонсен (Блекберн, Англія), Данієль Гудйонсен (Мальме, Швеція), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Італія).

Матч третього туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року між Ісландією та Україною проходитиме 10 жовтня у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Ісландія разом з Україною, Францією та Азербайджаном у групі D бореться за вихід на чемпіонат світу-2026. Після двох турів ісландці посідають друге місце квартету, заробивши 3 очки. Українці у свою чергу йдуть слідом з одним балом в активі.

Нагадаємо, що після невдалого старту кваліфікації на мундіаль 2026 року Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА.

Раніше з'явилася інформація, що у матчі проти Ісландії не зможе зіграти захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко.