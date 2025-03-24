Максимальна підтримка уболівальників: визначився володар нагороди Лев матчу з Бельгією

Голкіпер Реала Андрій Лунін став володарем призу "Лев Матчу" в матчі-відповіді проти Бельгії (0:3) у плейоф Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

За 26-річного воротаря віддали свої голоси 56% уболівальників збірної України. Голкіпер відіграв два поспіль матчі проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Водночас за версією аналітичного порталу SofaScore, найкращими у складі "синьо-жовтих" стали Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк.