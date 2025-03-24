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Максимальна підтримка уболівальників: визначився володар нагороди Лев матчу з Бельгією

Олександр Булава — 24 березня 2025, 00:15
Максимальна підтримка уболівальників: визначився володар нагороди Лев матчу з Бельгією
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Голкіпер Реала Андрій Лунін став володарем призу "Лев Матчу" в матчі-відповіді проти Бельгії (0:3) у плейоф Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

За 26-річного воротаря віддали свої голоси 56% уболівальників збірної України. Голкіпер відіграв два поспіль матчі проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Водночас за версією аналітичного порталу SofaScore, найкращими у складі "синьо-жовтих" стали Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк.

Андрій Лунін Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА збірна Бельгії з футболу

Андрій Лунін

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