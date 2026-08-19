Віцепрезидентка УЄФА розкритикувала рішення звільнити директора ФІФА після критики на адресу Інфантіно

Віцепрезидентка УЄФА Лора Макаллістер заявила, що звільнення Кевіна Ламура з посади операційного директора ФІФА після критики Джанні Інфантіно за його план продати частку чемпіонату світу приватним інвесторам значно ослабило адміністрацію організації та є прикрим знаком для людей, які прагнули змін.

Її слова передає BBC.

"Звільнення Кевіна серйозно послаблює адміністрацію ФІФА, а також підриває цю унікальну можливість змінити культуру в ФІФА та переорієнтувати організацію на спортивні цінності, а не лише на комерційні та фінансові. ФІФА – це не президент, це вся футбольна родина".

Як я вже неодноразово зазначала, світовий футбол потребує сильних, принципових та незалежних лідерів, які готові висловлювати свою думку, кидати виклик, коли це необхідно, та твердо відстоювати свої цінності й цінності світового футболу.

Натомість втрата лідера такого калібру, як Кевін, є глибоко тривожним сигналом для всіх нас, хто прагне змін".

За словами Макаллістер, Ламур працював відповідно до своїх принципів та намагався захистити інтереси футболу.

"Кевін – не лише лідер із твердими принципами, який щиро піклується про футбол, а й відважний захисник цінностей, на яких має ґрунтуватися все, що ми робимо як охоронці нашої гри.

Під час ганебних подій останніх тижнів він проявив себе як відважний захисник інтересів найважливіших учасників футбольного процесу.

Маючи досвід співпраці з Кевіном, я знаю, що його керівництво завжди ґрунтується на принципах поваги, незалежності, прозорості та раціонального управління".

Зауважимо, що Макаллістер та Ламур працювали разом, коли той обіймав посаду заступника генерального секретаря УЄФА.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Ідею продати частку світової першості приватним інвесторам очільника ФІФА публічно розкритикував Кевін Ламур. Він зазначив, що це був проєкт лише однієї людини, й він відмовляється його підтримувати. 17 серпня ФІФА заявила, що Ламур залишив свою посаду в організації.

Рішення звільнити Ламура зазнало критики з боку низки правозахисних організацій.