Правозахисні організації розкритикували ФІФА через звільнення директора, який критикував Інфантіно

Низка правозахисних груп виступили із критикою на адресу ФІФА внаслідок звільнення з посади операційного директора Кевіна Ламура, який раніше публічно критикував Джанні Інфантіно за його план продати частку чемпіонату світу приватним інвесторам.

Про це повідомляє Reuters.

Директорка глобальних ініціатив Human Rights Watch Мінкі Ворден зазначила, що ФІФА неодноразово порушувала власні правила щодо прав людини, але Ламур був одним із небагатьох, хто докладав значних зусиль у цій сфері.

Зокрема, він зустрічався з різними правозахисними організаціями та намагався виправити деякі порушення прав людини, які вже були спричинені ФІФА або її урядовими партнерами.

Виконавча директорка "Альянсу за спорт і права" Андреа Флоренс назвала відхід Ламура ще однією ознакою, що ФІФА потребує реформ у своїй "токсичній" структурі.

За її словами, Ламур під час свого перебування на посаді докладав значних зусиль щодо забезпечення прав людини.

Директорка зазначає, що він допоміг офіційно визнати жіночу збірну Афганістану, а також підтримав французького журналіста Крістофа Глеза, якого у 2015 році засудили до семи років ув'язнення в Алжирі через звинувачення підтримці тероризму.

"Кевін був саме тим сміливим, принциповим та відповідальним лідером, який так потрібен у спортивному управлінні. Його відхід є тривожним сигналом для всіх членів ФІФА про те, що від них вимагається не лише підкорятися й мовчати, а й що будь-яка незгода не буде терпітися", – зазначила Флоренс.

Генеральний секретар Міжнародної організації будівельників та деревообробної промисловості Амбет Юсон наголосив на тому, що колишній директор ФІФА відігравав "конструктивну роль" у підтримці прав працівників.

Також Юсон зазначив, що відхід Ламура свідчить про те, що ФІФА переживає кризу управління та порушує забезпечення прав і свобод людини.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Ідею продати частку світової першості приватним інвесторам очільника ФІФА публічно розкритикував Кевін Ламур. Він зазначив, що це був проєкт лише однієї людини, й він відмовляється його підтримувати. 17 серпня ФІФА заявила, що Ламур залишив свою посаду в організації.

Нещодавно інша правозахисна організація FairSquare закликала заборонити Інфантіно балотуватися на посаду президента, оскільки, за її твердженнями, це порушує статут ФІФА.