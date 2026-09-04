Моя совість чиста. Спортдир Жирони – про конфлікт клуб з Циганковим

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель відмовився детально коментувати конфлікт клубу з Віктором Циганковим, який зрештою призвів до відходу вінгера збірної України з клубу.

Слова Карселя наводить пресслужба Жирони.

"Я не говоритиму нічого про Циганкова. Це єдине питання, на яке я не хочу відповідати. Нехай кожен робить свої висновки сам, моя совість повністю чиста. Я одразу вирішив, що ігноруватиму це запитання", – сказав спортивний директор каталонців.

Наприкінці серпня поточного року Циганков перейшов у Аякс за 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нагадаємо, що Циганков влаштував демарш у першому турі іспанської Сегунди. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватися із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.