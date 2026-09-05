Працював як звір на тренуваннях: спортдир Жирони відзначив професіоналізм Ваната

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель висловився про Владислава Ваната.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Функціонер відзначив професіоналізм українського нападника, який той проявив навіть після вильоту каталонців до Сегунди. Він підкреслив, що команда дуже розраховує на футболіста.

"Літо для Ваната видалося непростим, однак у щоденній роботі він залишався максимально професійним. Інтереси клубу для нього завжди були на першому місці, тому ми дуже хотіли, щоб він продовжив виступати за команду. Владислав працював як звір на тренуваннях і робив усе можливе, аби бути корисним клубу. Водночас він переконаний, що через його травму команда могла втратити шанс уникнути вильоту. Зараз він опинився в непростих обставинах, але його допомога нам дуже потрібна", – сказав Карсель.

Зазначимо, що наприкінці серпня Владислав попросив "червоно-білих" про свій трансфер, але цього не сталось і вже 30-го числа він зіграв проти Лас-Пальмаса, відзначившись асистом. Форвард має чинний контракт із каталонським клубом до завершення сезону-2029/30.

У наступному турі Сегунди Жирона зіграє на виїзді проти хіхонського Спортинга. Матч відбудеться 5 вересня та розпочнеться о 17:15 за київським часом.