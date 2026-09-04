Тренер Жирони розповів про ситуацію навколо Ваната після закінчення трансферного вікна

Головний тренер Жирони Кіке Альварес висловився про історію, яка склалася навколо Владислава Ваната напередодні матчу 4-го туру Сегунди проти хіхонського Спортинга.

Його слова із пресконференції наводить L'Esportiu de Catalunya.

Наставник наголосив на непростій особистій ситуації з українським форвардом, яка була напруженою до самого закриття трансферного вікна. Однак тепер, за словами Альвареса, усі його підопічні зосереджені виключно на робочому процесі.

"У Ваната склалася непроста особиста ситуація, і я всіх розумію. Було непросто до самого закриття трансферного вікна, але тепер усі зосереджені на роботі. Ванат має бути важливим, але це стосується й усіх інших. Я волію більше говорити про команду, і зараз бачу колектив, який зосереджений на Жироні та хоче провести хороший сезон. Буде важко, і ми сподіваємося, що він добре завершиться. Саме це заспокоює мене після завершення трансферного вікна", – сказав Альварес.

Колишній динамівець пропустив перші матчі Жирони у новому сезоні після пониження у Сегунду, спостерігаючи за ними із лави запасних. Наприкінці серпня він попросив "червоно-білих" про свій трансфер, але вже 30 серпня Ванат зіграв проти Лас-Пальмаса та відзначився асистом.

Нагадаємо, що український форвард має чинний контракт із каталонським клубом до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Додамо, що у суботу, 5 вересня, Жирона гостюватиме на полі хіхонського Спортинга. Початок – о 17:15 (за київським часом).