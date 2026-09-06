Тренер Жирони пояснив, чому замінив Ваната у матчі проти хіхонського Спортинга

Головний тренер каталонської Жирони Кікі Альварес заявив, що український центрфорвард Владислав Ванат сам попросив про заміну через відчуття дискомфорту в матчі 4-го туру Сегунди проти хіхонського Спортинга.

Його слова передає L'Esportiu de Catalunya.

"Він відчував певний дискомфорт. Після навантаження, яке він переніс днями, він так і не зміг повністю відновитися цього тижня. Він хотів грати, але не почувався у повній формі і попросив замінити його. Не думаю, що це щось серйозне, але йому було некомфортно".

Зауважимо, що цей поєдинок закінчився перемогою "жиронців" із рахунком 2:0. Ваната замінили вже на старті другого тайму, замість нього вийшов інший український нападник Олександр Пищур. Обидва результативними діями в цій зустрічі не відзначилися.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що вихованець Динамо попросив керівництво Жирони продати його в літнє трансферне вікно, проте цього не сталося.

Форвард має чинний контракт із каталонським клубом до завершення сезону-2029/30. Нещодавно Кікі Альварес розповів, як відреагував на те, що Ванат залишився після завершення того трансферного вікна.

Додамо, що в поточному сезоні українець провів 2 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 1 асистом.

Наступну гру Жирона проведе проти Кастельйона в 5-му турі Сегунди 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.