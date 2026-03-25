Бенфіку Судакова та Трубіна оштрафували за расистські вигуки вболівальників у бік Вінісіуса

Микола Літвінов — 25 березня 2026, 23:11
Вінісіус Жуніор та Джанлука Престіанні
УЄФА оштрафував лісабонську Бенфіку на 40 тисяч євро за расистські дії вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє ESPN.

Покарання винесено за дискримінаційні скандування та жести фанатів під час лютневого поєдинку 1/16 фіналу (1:0 на користь "вершкових"), коли гру було зупинено на 10 хвилин через скарги нападника мадридців Вінісіуса Жуніора.

"Орли" також отримали випробувальний термін на один рік, аби уникнути часткового закриття трибун на майбутніх єврокубкових матчах. Клуб вже відсторонив п'ятьох уболівальників на час внутрішнього розслідування.

Водночас УЄФА продовжує окрему справу щодо півзахисника Бенфіки Джанлуки Престіанні, якого Вінісіус тоді звинуватив у расистських образах і якому загрожує дискваліфікація на 10 поєдинків.

Раніше Союз європейських футбольних асоціацій відхилив апеляцію лісабонського клубу щодо тимчасового відсторонення аргентинця, який уже дав свідчення та повністю заперечив факт расистських висловів зі свого боку.

Читайте також :
Відео Фото Провокації попереду расизму, або Як кар’єра Вінісіуса Жуніора звернула на манівці
Моурінью назвав гравця, який мав опинитись у заявці Швеції на гру з Україною, проте був проігнорований
Бенфіка з Трубіним та Судаковим "всуху" перемогла Гімарайнш у 27 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців
Помер колишній капітан Бенфіки, який тривалий час був помічником Моурінью
Трубін та Судаков подешевшали: Transfermarkt оновив вартість гравців португальської Прімейри
Бенфіка Судакова та Трубіна вирвала перемогу над Аракою у 26 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців

