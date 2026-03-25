Бенфіку Судакова та Трубіна оштрафували за расистські вигуки вболівальників у бік Вінісіуса

УЄФА оштрафував лісабонську Бенфіку на 40 тисяч євро за расистські дії вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє ESPN.

Покарання винесено за дискримінаційні скандування та жести фанатів під час лютневого поєдинку 1/16 фіналу (1:0 на користь "вершкових"), коли гру було зупинено на 10 хвилин через скарги нападника мадридців Вінісіуса Жуніора.

"Орли" також отримали випробувальний термін на один рік, аби уникнути часткового закриття трибун на майбутніх єврокубкових матчах. Клуб вже відсторонив п'ятьох уболівальників на час внутрішнього розслідування.

Водночас УЄФА продовжує окрему справу щодо півзахисника Бенфіки Джанлуки Престіанні, якого Вінісіус тоді звинуватив у расистських образах і якому загрожує дискваліфікація на 10 поєдинків.

Раніше Союз європейських футбольних асоціацій відхилив апеляцію лісабонського клубу щодо тимчасового відсторонення аргентинця, який уже дав свідчення та повністю заперечив факт расистських висловів зі свого боку.