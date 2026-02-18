УЄФА розпочала розслідування з приводу расизму в конфлікті між Вінісіусом та Престіанні

УЄФА розпочала розслідування інциденту, що стався під час матчу плейоф Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, призначивши інспектора з етики та дисципліни для вивчення звинувачень у расистських образах від Джанлуки Престіанні на адресу Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомила ESPN.

"Інспектор з етики та дисципліни УЄФА був призначений для розслідування звинувачень у дискримінаційній поведінці під час матчу плейофф Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026 між клубами Бенфіка та Реал Мадрид 17 лютого 2026 року", – йдеться в заяві УЄФА.

Згідно з дисциплінарним кодексом, якщо провину Престіанні в расистських образах буде доведено, йому загрожує дискваліфікація терміном до 10 матчів.

Нагадаємо, що на 50-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у зустрічі, забивши шалений гол. Бразилець побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця, виконавши танець на очах розлючених фанів лісабонського клубу.

Після чого Престіанні ймовірно назвав Жуніора "мавпою", на що миттєво відреагував автор м'яча. Вінісіус погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 1:0. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.

Матч-відповідь Реал – Бенфіка, який визначить учасника 1/8 фіналу ЛЧ, запланований на 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).