Трубін: Моурінью точно знає, що сказати гравцеві

Олег Дідух — 20 травня 2026, 13:22
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін поділився своєю думкою про головного тренера команди Жозе Моурінью.

Слова воротаря наводить Sky Sports.

"Мені дуже пощастило, що я мав можливість працювати з одним із найкращих тренерів в історії. Мені дуже подобається, що він не говорить зайвого, але точно знає, що потрібно сказати кожному гравцеві в будь-який момент. Лише кілька фраз, але прямо по суті.

Він каже, що мені потрібно більше спілкуватися, більше вимагати від команди. Він сказав мені, що я багато чого бачу, але я з тих, хто тримає все в собі. Він хоче, щоб я краще організовував оборону. І я з ним згоден. Справа не тільки в моїх навичках на полі", – заявив українець.

Раніше Трубін оцінив Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого грав у донецькому Шахтарі.

