УЄФА прийняла рішення щодо расистського скандалу в матчі Бенфіка – Реал

В матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Реал (0:1) стався гучний скандал між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором і напередодні УЄФА оприлюднила щодо нього перше рішення.

Його організація опублікувала на своєму сайті.

Аргентинського футболіста тимчасово відсторонили від змагань. Він точно пропустить матч-відповідь проти "вершкових" через звинувачення в расизмі.

"Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА сьогодні вирішив тимчасово відсторонити пана Джанлуку Престіанні від наступного матчу клубного турніру УЄФА, на який він в іншому випадку мав би право, за порушення статті 14 Дисциплінарного регламенту УЄФА, пов'язане з дискримінаційною поведінкою", – йдеться в заяві.

Зазначається, що це не впливає на будь-яке рішення, яке дисциплінарні органи УЄФА можуть згодом винести після завершення поточного розслідування та його відповідного подання дисциплінарним органам УЄФА. Тож Престіанні може пропустити більше, ніж одну гру – подальша інформація з цього питання буде надана пізніше.

Нагадаємо, що сам аргентинець уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.

Матч Реал – Бенфіка відбудеться 25 лютого. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.