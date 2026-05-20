Реал заплатив Бенфіці за Моурінью – ЗМІ

Софія Кулай — 20 травня 2026, 08:00
Лісабонська Бенфіка вже отримала кошти від мадридського Реала за тренерський трансфер Жозе Моурінью.

Про це інформує Sky Sport Italia.

Зазначається, що розмір відступних склав 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що іспанський клуб вже визначився з датою, коли оголосить про призначення "Особливого". Відомий інсайдер Фабріціо Романо анонсував повернення Жозе у Мадрид.

Нагадаємо, що португалець очолював "вершкових" із 2010-го до 2013-го року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями 3 трофеї.

Натомість Бенфіка провела під його керівництвом 45 ігор. У пресі вже є інформація, що "орли" зупинилися на двох кандидатах на заміну португальському спеціалісту.

Додамо, що португальський колектив закінчив розіграш місцевої першості 2025/26 на третьому місці, набравши 80 балів у 34-х турах. В останньому турі "орли" перемогли Ештуріл-Праю 3:1.

