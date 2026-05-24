Судаков засвітився на матчі клубу Миколенка

Софія Кулай — 24 травня 2026, 22:43
Георгій Судаков
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відвідав матч 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26 Тоттенгем – Евертон.

Футболіст "орлів" виклав відео зі стадіону у своєму акаунті в інстаграмі.

Українець побачив у поєдинку лише один гол, який був у виконанні "шпор". Тоттенгем мінімально обіграв Евертон та зберіг прописку в англійській першості.

Віталій Миколенко відіграв повний матч за "ірисок".

Нагадаємо, що Судаков переживає свій далеко не найкращий період у кар'єрі. 23-річний півзахисник втратив довіру головного тренера лісабонського клубу Жозе Моурінью, якого активно сватають у мадридський Реал.

У цьому сезоні Георгій відзначився 4 голами та 7 асистами у 46-ти іграх, а його трансферна вартість знизилась із 35-ти до 28 мільйонів євро.

Бенфіка закінчила розіграш чемпіонату Португалії на третьому місці (80 балів), поступившись чемпіону Порту (88) та другому лісабонському Спортингу (82).

Раніше повідомлялося, що португальська Брага відхилила пропозицію Бенфіки щодо обміну Судакова на Родріго Саласара.

