Бенфіка визначилися із двома кандидатами на заміну Моурінью

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 22:39
Рубен Аморім
Бенфіка визначилася з кандидатами на посаду головного тренера, яку, швидше за все, залишить Жозе Моурінью, який перебуває за крок до того, щоб очолити Реал Мадрид.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, "орли" зупинили свій вибір на Марку Сілві, який тренує Фулгем, другим претендентом є колишній тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім, який свого часу тренував у чемпіонаті Португалії Спортинг. 

В нинішній кампанії під керівництвом Моурінью Бенфіка не програла жодного матчу у Прімейра-лізі.

Проте через велику кількість нічиїх фінішувала лише третьою в чемпіонаті.

