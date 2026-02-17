Галатасарай сенсаційно розгромив Ювентус в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок. 17 лютого, відбуваються перші чотири стикові матчі 1/16 фіналу плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У першому поєдинку туринський Ювентус із дублем Тена Копмейнерса несподівано не зміг перемогти турецький Галатасарай. Господарі перевернули хід поєдинку у другому таймі, коли відіграли із рахунку 1:2.

Туринці з 67-ї хвилини грали у меншості після вилучення колумбійського захисника Хуана Кабаля, який вийшов на заміну на старті другого тайму.

Решта ігор стартують о 22:00 (за київським часом). Оосблива увага буде прикута до протистояння Бенфіки та Реала. Це вже друга поспіль зустріч цих європейських клубів у Лізі чемпіонів. Якраз перемога над мадридцями (4:2) дозволила "орлам" вийти до плейоф єврокубкового турніру.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу

Перші стикові матчі, 17 лютого

Галатасарай – Ювентус 5:2 (1:2)

Голи: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Бое, 86 – Копмайнерс, 16, 32

Вилучення: Кабаль, 67 (Ювентус)

Боруссія Дортмунд – Аталанта (22:00)

Бенфіка – Реал Мадрид (22:00)

Монако – ПСЖ (22:00)

У середу, 18 лютого, відбудуться ще чотири матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів: Карабах – Ньюкасл (старт о 19:45), Буде-Глімт – Інтер Мілан, Брюгге – Атлетіко Мадрид і Олімпіакос – Баєр. Усі останні три поєдинки розпочнуться в один час – о 22:00 (за Києвом).