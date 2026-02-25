Українська правда
УЄФА відхилив апеляцію Бенфіки стосовно расистського скандалу з Вінісіусом

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 18:26
УЄФА офіційно відхилив апеляцію Бенфіки щодо дискваліфікації півзахисника Джанлуки Престіанні після расистського скандалу в матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Реала (0:1).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

"Апеляція, подана ФК Бенфіка, відхиляється. Таким чином, рішення Контрольно-етично-дисциплінарного органу УЄФА від 23 лютого 2026 року залишається в силі.

Пан Джанлука Престіанні залишається тимчасово відстороненим від наступного матчу клубних змагань УЄФА, у якому він міг би брати участь", – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів спалахнув гучний расистський скандал за участю форварда "вершкових" Вінісіуса Жуніора та хавбека "орлів" Джанлуки Престіанні. Бразилець звинуватив аргентинського футболіста у дискримінаційних висловах.

Престіанні уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.

Матч-відповідь ЛЧ Реал – Бенфіка відбудеться 25 лютого. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

