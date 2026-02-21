Образив не через расу, а через орієнтацію: Престіанні дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса – ЗМІ

Півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні дав свідчення в рамках розслідування УЄФА щодо ймовірних расистських образ на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора під час матчу плейоф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Престіанні у своїх свідченнях заявив, що назвав Вінісіуса іспанським антигомосексуальним словом на літеру "м", а не словом "mono" (мавпа). Одразу після матчу півзахисник мадридців Орельєн Чуамені підтвердив іспанському телебаченню, що гравець Бенфіки надав саме таке пояснення під час з'ясування обставин інциденту.

Проте для футболіста це може не стати пом'якшувальною обставиною. Згідно зі статтею 14 дисциплінарного регламенту УЄФА, система покарань за расизм та гомофобію є однаковою:

"Будь-яка організація або особа, на яку поширюються ці правила, яка ображає людську гідність особи або групи осіб з будь-яких підстав, включаючи колір шкіри, расу, релігію, етнічне походження, стать або сексуальну орієнтацію, підлягає дискваліфікації на строк не менше десяти матчів або на певний період часу, або будь-якому іншому відповідному покаранню".

Нагадаємо, що на 50-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у зустрічі, забивши шалений гол. Бразилець побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця, виконавши танець на очах розлючених фанів лісабонського клубу.

Після чого Престіанні назвав Жуніора "мавпою" (за словами самого Вінісіуса), на що миттєво відреагував автор м'яча. Жуніор погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час.

УЄФА вже розпочала розслідування цього інциденту, призначивши інспектора з етики та дисципліни для вивчення звинувачень.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 1:0. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.

Матч-відповідь Реал – Бенфіка, який визначить учасника 1/8 фіналу ЛЧ, запланований на 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).