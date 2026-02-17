Вінісіус змусив арбітра зупинити матч ЛЧ проти Бенфіки через расистські образи на свою адресу

Поєдинок Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом перетворився на гучний скандал після заяви Вінісіуса Жуніора про расизм.

25-річний бразилець відкрив рахунок на 50-й хвилині, а після голу він підбіг до кутового прапорця й відсвяткував взяття воріт прямо перед трибунами господарів.

Саме цей момент і став іскрою. На полі та на трибунах миттєво спалахнула напруга. Кілька гравців Бенфіки почали активно апелювати до бразильця, після чого між футболістами обох команд виникла невелика сутичка.

Ситуація загострилася настільки, що головний арбітр зустрічі Франсуа Летексьє був змушений тимчасово зупинити гру, аби заспокоїти пристрасті.

Згодом Вінісіус звернувся до судді із серйозним звинуваченням щодо расистських вигуків з боку фанатів, а потім і від нападника "орлів" Джанлуки Престіанні.

Бразильська зірка навіть грозився піти з поля, заявивши, що не буде грати, але зрештою рефері вдалося відновити порядок, і матч продовжився.

Нагадаємо, Вінісус часто стикається з проявами расизму в Іспанії. Нещодавно фанати Атлетіко співали пісню, в якій присутня фраза "Оле-оле-оле, Вінісіус - шимпанзе". Останній на даний момент інцидент стався в середині березня, коли вболівальники Осасуни бажали бразильцю смерті.

Відомий парагвайський голкіпер Хосе Луїс Чілаверт також не залишився осторонь однієї з найбільш обговорюваних тем в іспанських ЗМІ. Після того, як Вінісіус заплакав на пресконференції після питання про расизм, Чілаверт закликав Віні не бути п*****м.