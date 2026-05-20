Трубін оцінив професіоналізм Де Дзербі: Він відкрив мені очі на інший підхід до гри у футбол

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін пригадав свої виступи у донецькому Шахтарі під керівництвом італійського наставника Роберто Де Дзербі.

Його слова передає Sky Sports.

Реклама:

Колишній голкіпер "гірників" досі дивується зі своїми друзями, які також працювали з італійцем в українському гранді, як вони могли грати у футбол до його призначення.

За словами Трубіна, Де Дзербі відкрив для них новий спосіб гри у футбол та досі може багато чому навчити його.

"Про нього можна сказати одне слово: божевільний. Він божеволіє від футболу. Він відкрив мені очі на інший підхід до гри у футбол, хоча я і воротар. Пам'ятаю одну ситуацію, коли я зробив хороший пас, але це було не так, як нам потрібно, і він дуже кричав. Він хоче, щоб кожен знав свою роль і те, як ми маємо грати, щоб у всієї команди була одна ідея", – заявив перший номер Бенфіки.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолював Шахтар із липня 2021-го по липень 2022-го, провівши на чолі команди 30 ігор (20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок). Привів донеччан до Суперкубку України у сезоні-2021/22.

Після цього попрацював у Брайтоні та Марселі. З кінця березня 2026-го керує Тоттенгемом. Нещодавно італійський фахівець зізнався, чи покине "шпори", якщо команда вилетить із АПЛ у Чемпіоншип.

Після 37 турів його підопічні йдуть поблизу зони вильоту – 17-те місце та 38 балів. Відрив від 18-го Вест Гема складає лише 2 очки. 24 травня Тоттенгем зіграє свій останній матч у розіграші АПЛ-2025/26, суперником буде Евертон (о 18:00 за київським часом).