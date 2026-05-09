ЛНЗ – Динамо: хто фаворит центрального матчу 27 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому ЛНЗ вдома прийматиме Динамо.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,20. Звитяга господарів – 3,60.

Поєдинок відбудеться 9 травня на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 9 листопада 2025 року. Тоді ЛНЗ здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі черкаська та київська команди посідають третє та четверте місце в турнірній таблиці відповідно. Відстань між ними перед очним протистоянням складає шість очок.

