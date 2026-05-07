Шахтар готується до коронації, Полісся в гонитві за сріблом та останній шанс для Динамо: анонс 27 туру УПЛ

Чемпіонат України сезону 2025/26 стрімко наближається до фінішу. Головною подією 27-го туру стане гра в Черкасах, де Динамо спробує взяти реванш у ЛНЗ. Донецький Шахтар може достроково оформити 16-те чемпіонство, тоді як Полтава – попрощатися з УПЛ.

"Чемпіон" підготував традиційне прев'ю 27-го туру УПЛ, визначивши головні інтриги.

П'ятниця, 8 травня

13:00. Кривбас – Карпати

15:30. Колос – Кудрівка

18:00. Полісся – Олександрія

Субота, 9 травня

13:00. Рух – Верес

15:30. ЛНЗ – Динамо

18:00. Зоря – Металіст 1925

18:00. Оболонь – Епіцентр

Неділя, 10 травня

15:30. Полтава – Шахтар

Атака Кривбасу перевірить на міцність захист Карпат

27-й тур стартує трьома поєдинками. Відкриє програму ігрового дня зустріч у Кривому Розі, де місцевий Кривбас прийматиме Карпати.

Підопічні Патріка ван Леувена в останніх чотирьох поєдинках забили суперникам 13 м'ячів. У п'ятницю криворіжцям протистоятиме найміцніший захист УПЛ у весняній частині чемпіонату. Львів'яни та їхній юний воротар Назар Домчак не пропускають голів упродовж семи матчів.

Чи зуміють Мендоза і компанія підбрати ключі до воріт молодої зірки "зелено-білих", дізнаємося по завершенні поєдинку.

Дебют нового тренера Кудрівки та безпрограшна серія Колоса

Одразу по завершенні 26-го туру УПЛ, в якому Кудрівка врятувалася від поразки в матчі з Оболонню, на тренерській лаві команди з Чернігівщини відбулися зміни. Доволі несподівано на вирішальний відрізок чемпіонату був призначений 33-річний Олександр Протченко.

Першою перевіркою для молодого фахівця стане поєдинок проти команди Руслана Костишина, яка не програє у 7 останніх матчах. У попередньому матчі Колос без особливих зусиль розгромив Олександрію (3:0). Тож ковалівці спробують продовжити серію матчів без поразок.

Ротань може відправити Олександрію в Першу лігу

Житомирське Полісся зіграє проти срібного призера минулого сезону, який практично втратив шанси на порятунок в еліті. Поєдинок буде особливим для головного тренера "вовків" Руслана Ротаня, який торік привів Олександрію на п'єдестал. За іронією долі, тепер він може відправити "жовто-чорних" у другий дивізіон.

У поточному сезоні 44-річний фахівець може вдруге поспіль здобути срібні медалі, але тепер вже з Полісся. У першому колі підопічні Ротаня розгромили "містян" (3:0), а тому в домашній грі "вовки" зобов'язані брати три очки та очікувати на промах ЛНЗ.

Рух ще зберігає надії на порятунок

Львів'яни у попередньому матчі із Зорею (1:2) були дуже близькими до здобуття першої перемоги у весняній частині чемпіонату. Лише невезіння та бомбардирське чуття Пилипа Будківського завадили "жовто-чорним" здобути бодай один бал.

У команди Івана Федика буде нагода поповнити очковий доробок у поєдинку проти Вереса, який майже вирішив турнірні завдання на сезон.

Динамо їде в Черкаси за реваншом

Для ЛНЗ та Динамо потрібна лише перемога в очному протистоянні. "Фіолетовим" не можна втрачати очки, адже у такому разі на другому місці може опинитися Полісся.

Натомість Динамо ще претендує на "бронзу" УПЛ. У складі ЛНЗ не зіграє один із лідерів команди, Мухаррем Яшарі, що може стати перевагою для "біло-синіх".

Мотивації підопічним Ігоря Костюка має додати результат матчу в першому колі, коли "біло-сині" вдома мінімально програли ЛНЗ (0:1).

Принципове протистояння тренерів та розбірки Оболоні з Епіцентром

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник мав вкрай невдалий досвід роботи в Металісті 1925. Натомість наставник "жовто-синіх" Младен Бартулович у минулому сезоні привів луганців на сьоме місце, зарекомендувавши себе перспективним фахівцем.

У попередньому турі харків'яни програли ключовий матч Поліссю (0:1), втративши шанси на подіум. У грі проти Зорі підопічні Бартуловича спробують реабілітуватися перед власними вболівальниками.

В іншому суботньому матчі зустрінуть сусіди по турнірній таблиці, які ще не забезпечили собі спокійний фініш – Оболонь і Епіцентр. Обидві команди прагнуть завершити чемпіонат не нижче 12-го місця, щоб уникнути нервового завершення сезону.

Шахтар може оформити дострокове чемпіонство

Перед початком сезону "гірників" очолив Арда Туран, який пообіцяв здобути чемпіонство. Турецький фахівець значно оновив команду та повернув її на перше місце в українському футболі. Чемпіонський титул донеччани можуть оформити найближчої неділі.

Полтава вміє створювати проблеми суперникам, але у випадку з Шахтарем цього досягти буде вкрай важко. Що й казати, коли в минулому турі Арда Туран виставив на Класичне гравців ротації та впевнено переміг столичне Динамо (2:1).

До слова, у першому колі "гірники" відватажили Полтаві 7 голів, пропустивши лише один.