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Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі проти Ліверпуля

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 14:00
Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі проти Ліверпуля
Максим Таловєров
Плімут Аргайл

Захисник збірної України Максим Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі Кубку Англії проти Ліверпуля за версією спонсорів команди.

Про це повідомляє пресслужба Аргайл.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу аутсайдер Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ, сенсаційно вигравши поєдинок з рахунком 1:0.

Українець став одним з найкращих на полі не тільки за версією спонсорів, а й за оцінками статистичних порталів.

Зазначимо, що футболіст приєднався до Плімута взимку, ставши найдорожчим трансфером в історії клубу.

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На сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Аргайл та Ліверпулем.

Раніше підсумки поєдинку підбив автор єдиного голу у ворота Келлехера.

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