Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі проти Ліверпуля

Захисник збірної України Максим Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі Кубку Англії проти Ліверпуля за версією спонсорів команди.

Про це повідомляє пресслужба Аргайл.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу аутсайдер Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ, сенсаційно вигравши поєдинок з рахунком 1:0.

Making quite the impression 💪



Maxi was voted the Sponsors' POTM, by match sponsors CT1! 💚 pic.twitter.com/YS8gmJcoJa — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 10, 2025

Українець став одним з найкращих на полі не тільки за версією спонсорів, а й за оцінками статистичних порталів.

Зазначимо, що футболіст приєднався до Плімута взимку, ставши найдорожчим трансфером в історії клубу.

Читайте також : Ексклюзив Таловєров: Увесь Плімут щасливий після перемоги над Ліверпулем

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Аргайл та Ліверпулем.

Раніше підсумки поєдинку підбив автор єдиного голу у ворота Келлехера.