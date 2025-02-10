Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі проти Ліверпуля
Максим Таловєров
Плімут Аргайл
Захисник збірної України Максим Таловєров став найкращим гравцем Плімута в матчі Кубку Англії проти Ліверпуля за версією спонсорів команди.
Про це повідомляє пресслужба Аргайл.
Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу аутсайдер Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ, сенсаційно вигравши поєдинок з рахунком 1:0.
Українець став одним з найкращих на полі не тільки за версією спонсорів, а й за оцінками статистичних порталів.
Зазначимо, що футболіст приєднався до Плімута взимку, ставши найдорожчим трансфером в історії клубу.
На сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Аргайл та Ліверпулем.
Раніше підсумки поєдинку підбив автор єдиного голу у ворота Келлехера.