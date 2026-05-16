Челсі та Манчестер Сіті визначилися зі стартовими складами на фінал Кубку Англії

У суботу, 16 травня, відбудеться вирішальний поєдинок Кубку Англії з футболу, в якому між собою зіграють лондонський Челсі та Манчестер Сіті. Тренерські штаби команд визначилися зі стартовими складами.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Челсі: Санчес, Гато, Густо, Джеймс, Жоао Педро, Кайседо, Колвілл, Кукурелья, Палмер, Фернандес, Фофана.

Манчестер Сіті: Траффорд, О'Райлі, Геї, Голанд, Доку, Мармуш, Нунес, Родрі, Семеніо, Сілва, Хусанов.

XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Marmoush, Doku, Haaland



SUBS | Donnarumma, Dias, Reijnders, Stones, Ake, Kovacic, Cherki, Savinho, Foden



Зустріч проходитиме в Лондоні на стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "містяни", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,72. На звитягу "синіх" можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 4,00.

Востаннє команди грали між собою 12 квітня. В тій зустрічі підопічні Жузепа Гвардіоли здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

